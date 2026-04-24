Corte de luz en Santiago este sábado 25 y domingo 26 de abril: Enel anuncia interrupciones en 9 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones en el servicio para este fin de semana en nueve comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes de luz se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que las interrupciones son en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz este fin de semana en Santiago:

Vitacura (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Santiago (sábado 25 de abril): desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Ampliar

San Miguel (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Peñalolén (sábado 25 de abril): desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Ampliar

Peñalolén (domingo 26 de abril): desde las 11:00 horas hasta las 18:00 horas.

Ampliar

Ñuñoa (domingo 26 de abril): desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Ampliar

Las Condes (domingo 26 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Lampa (domingo 26 de abril): desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ampliar

Huechuraba (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.

Ampliar

Conchalí (domingo 26 de abril): desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.