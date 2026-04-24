Corte de luz en Santiago este sábado 25 y domingo 26 de abril: Enel anuncia interrupciones en 9 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y las zonas que se verán afectadas por las interrupciones del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones en el servicio para este fin de semana en nueve comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, los cortes de luz se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.
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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz este fin de semana en Santiago:
- Vitacura (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago (sábado 25 de abril): desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- San Miguel (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén (sábado 25 de abril): desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Peñalolén (domingo 26 de abril): desde las 11:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Ñuñoa (domingo 26 de abril): desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Las Condes (domingo 26 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Lampa (domingo 26 de abril): desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Huechuraba (sábado 25 de abril): desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.
- Conchalí (domingo 26 de abril): desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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