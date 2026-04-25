VIDEO. Locura en definición por un título en Inglaterra: gol en los descuentos e invasión de hinchas a la cancha
La anotación cayó en el 90+13´ para la euforia de los fanáticos presentes.
Rochdale y York City protagonizaron uno de los partidos más emocionates que se recuerde en Inglaterra. Ambos equipos se jugaban el título de la Nations League, quinta división del fútbol inglés.
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El encuentro fue tenso y no lograron sacarse ventaja en el tiempo reglamentario. Sin embargo, los locales golpearon de forma inesperada en el 90+5´con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe, que desató la primera invasión al campo de los hinchas.
Este mismo hecho estiró la duración del partido por varios minutos más, donde ocurrió el milagro del York City. En la última jugada del partido, un rebote en el área terminó en gol de Josh Stone en el 90+13´ para la locura total del público y los mismos futbolistas.
Con este resultado, el elenco visitante se consagró con campeón de la Nations League y consiguió el ascenso con 108 puntos en la tabla, dos por encima de su rival.
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