Locura en definición por un título en Inglaterra: gol en los descuentos e invasión de hinchas a la cancha

Rochdale y York City protagonizaron uno de los partidos más emocionates que se recuerde en Inglaterra. Ambos equipos se jugaban el título de la Nations League, quinta división del fútbol inglés.

El encuentro fue tenso y no lograron sacarse ventaja en el tiempo reglamentario. Sin embargo, los locales golpearon de forma inesperada en el 90+5´con un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe, que desató la primera invasión al campo de los hinchas.

Rochdale x York City valendo o acesso para a Football League, confronto direto na última rodada, só a vitória interessa ao time da casa... olho no relógio!pic.twitter.com/O9kkSprYwt — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 25, 2026

Este mismo hecho estiró la duración del partido por varios minutos más, donde ocurrió el milagro del York City. En la última jugada del partido, un rebote en el área terminó en gol de Josh Stone en el 90+13´ para la locura total del público y los mismos futbolistas.

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Con este resultado, el elenco visitante se consagró con campeón de la Nations League y consiguió el ascenso con 108 puntos en la tabla, dos por encima de su rival.