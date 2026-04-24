Por la undécima fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano recibió a Deportes Limache en un partido lleno de acción, pero que finalmente dejó a todos conmocionados por la grave lesión que sufrió Nicolás Aedo.

ADN.CL estuvo presente en La Florida y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Se hicieron notar en Santiago

El liderato en el torneo entusiasma cada vez más a los fanáticos del “Tomate Mecánico”. Cerca de 150 fanáticos del club llegaron hasta la zona sur para seguir a su equipo, peleándole en cantidad a la barra barva del local. 1885 personas fueron las oficialmente controladas para este encuentro.

Los niños disfrutaron en La Florida

Aunque el partido no tuvo un ritmo de alto vuelo, tanto en la tribuna Andes como en la Marquesina, varios menores, muchos de los cuales pasaron como mascotas del club, pasaron aferrados a la reja que separa las tribunas en la cancha.

Mientras en Marquesina un par se peleó un balón que salió reventado desde el mediocampo, un chico en la Andes pasó parte del partido corriendo de un extremo a otro con la bandera del club en todo lo alto.

Un primer tiempo horroroso...hasta que vino el gol

La falta de creatividad ofensiva abundó en ambos equipos durante el lapso inicial, al punto que recién la primera llegada de mediano riesgo ocurrió al minuto 34 con un remate desde fuera del área de Jean Meneses para los visitantes.

Eso sí, el primer remate que fue entre los tres palos fue gol, y del local, cuando a los 36 minutos, Vicente Zenteno disparó ajustadamente para anotar su primer tanto como profesional.

Del enojo al desahogo

“Popin” Castro no venía teniendo un buen partido y se lo veía irritado, al punto de levantarle los brazos a un compañero reclamándole por no pasarle el balón en un intento de desborde. Todo quedó atrás en los descuentos del primer lapso, cuando tras una evitable mano en el área de Daniel Piña al barrerse, tuvo la chance de empatar el marcador mediante tras un tiro penal fuerte y al medio del arco rival.

Chiaverano y la joya de la noche

El trasandino, de las figuras más prometedoras del elenco floridano, concretó la mejor jugada del partido al minuto 54 tras desbordar por el sector derecho hasta entrar al área y definir cruzado ante la estirada estéril del “Halcón” González.

Parot contra la tribuna

En el segundo tiempo, tras la ventaja itálica, el “Poncho” no se pudo contener ante los gritos y puteadas que le dedicaron desde la tribuna principal, replicando con gestos hacia los fanáticos locales, aludiendo a la falta de títulos del club y a la cantidad de trofeos que ha acumulado en su carrera, principalmente en la UC. Todo sumado a irónicos besos hacia sus rivales.

Un paraguayo haciendo honor a la tradición futbolística de su país

Ramón Martinez será un interesante volante mixto, pero su ADN guaraní quedó en evidencia cuando, con un certero golpe de cabeza, anotó el 2-2 para los limachinos.

Indiferencia hacia Joaquín Montecinos

El exaudino ingresó en el entretiempo del partido, sin mayores gestos por parte del público, considerando que su rendimiento en La Florida le valió el traspaso al fútbol mexicano en 2022. Eso sí, cuando estaba defendiendo en un tiro de esquina contra Deportes Limache, hizo gestos de respaldo hacia la galería local.

Plaga de lesiones en el Audax Italiano

En el segundo lapso, los locales mantuvieron el empate pese a una serie de infortunios, con Franco Troyansky y Oliver Rojas debiendo ser reemplazados por sendos problemas físicos, con el primero saliendo por sus propios miedos.

Quien sacó el peor balance es Nicolás Aedo, que tras chocar con Flavio Moya, quedó tan mal de su rodilla que la ambulancia debió ingresar para llevárselo a un recinto asistencial.

Todo complicando la planificación del Audax Italiano, que el martes visita a Barracas Central por Copa Sudamericana. Para peor, al cierre del duelo, la barra brava cantó contra el DT Gustavo Lema.

Cabral no fue héroe

Con Limache ya con un jugador menos, Audax Italiano intentó sacar provecho y Rodrigo Cabral, en feroz contragolpe, tuvo en sus pies el gol del triunfo tras sacarse al arquero, pero su remate se estrelló en pleno horizontal.