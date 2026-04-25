Este sábado, Fernando Gago buscará volver a los triunfos con Universidad de Chile, nada menos que en el Clásico Universitario. En la previa del encuentro, una leyenda azul y excompañero suyo le entregó todo su respaldo.

Se trata de Matías Rodríguez, el defensor con más goles en la historia de la U, quien en su llegada al Estadio Nacional conversó con los micrófonos de ADN Deportes y recordó su pasado con el entrenador argentino, cuando coincidieron en las divisiones inferiores de Boca Juniors.

“Uno, cuando está afuera, lo vive como hincha. Dentro de la cancha o con el plantel uno podía hacer algo, pero desde afuera se sufre. Esperamos que esta vez se sufra poquito”, comenzó señalando el argentino-chileno sobre el duelo ante la UC.

Al ser consultado por el desempeño del actual DT de los azules, el campeón de la Copa Sudamericana afirmó: “Tengo la fortuna de haber hecho cadetes con él, lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Desde que me enteré que llegó, me puse muy feliz porque sabía la calidad de entrenador que es. Le deseo lo mejor; la U ha mejorado y ojalá siga en esa senda. Fuimos cadetes en novena, octava y séptima división; después él se fue, porque era muy bueno”.

Además, pidió darle más tiempo para que el equipo alcance su mejor versión. “A veces uno habla de tiempos y capaz que en un partido se note el cambio y parezca que no costó nada. Hay otros entrenadores a los que les cuesta más o a los jugadores les cuesta entender la idea. Esperemos que sea un proceso de crecimiento pleno y que la U siga mejorando”, cerró Rodríguez sobre Gago.