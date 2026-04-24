U de Chile y la UC se miden en un nuevo Clásico Universitario: horario y las tres señales en que se podrá seguir el duelo por TV y streaming / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La fecha 11 de la Liga de Primera tiene como gran atractivo el choque en que la U de Chile y la UC se verán las caras.

En el Estadio Nacional, Fernando Gago dirigirá su primer clásico en la banca azul, buscando un triunfo que le permita mantenerse en la zona alta de la tabla.

En tanto, los de Daniel Garnero llegan a Ñuñoa con la misión de volver a sumar de a tres, pero con un ojo puesto en su visita a Ecuador para jugar a mitad de semana con Barcelona por Copa Libertadores.

U de Chile vs. UC en vivo, en directo, online, y TV

El Clásico Universitario lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol, donde habrá habilitadas otras dos señales con relatos partidarios: Manuel “Caté” Ibarra estará en la transmisión para hinchas de la U de Chile y Jorge “Kike” Acuña en la emisión para fanáticos de la UC.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 25 de abril

18:00 hrs | U de Chile vs. U Católica | Nacional