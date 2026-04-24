;

PREVIA. U de Chile y la UC se miden en un nuevo Clásico Universitario: horario y las tres señales en que se podrá seguir el duelo por TV y streaming

Azules y cruzados jugarán por primera vez entre sí en lo que va del año. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

U de Chile y la UC se miden en un nuevo Clásico Universitario: horario y las tres señales en que se podrá seguir el duelo por TV y streaming

U de Chile y la UC se miden en un nuevo Clásico Universitario: horario y las tres señales en que se podrá seguir el duelo por TV y streaming / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La fecha 11 de la Liga de Primera tiene como gran atractivo el choque en que la U de Chile y la UC se verán las caras.

En el Estadio Nacional, Fernando Gago dirigirá su primer clásico en la banca azul, buscando un triunfo que le permita mantenerse en la zona alta de la tabla.

En tanto, los de Daniel Garnero llegan a Ñuñoa con la misión de volver a sumar de a tres, pero con un ojo puesto en su visita a Ecuador para jugar a mitad de semana con Barcelona por Copa Libertadores.

Revisa también:

ADN

U de Chile vs. UC en vivo, en directo, online, y TV

El Clásico Universitario lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol, donde habrá habilitadas otras dos señales con relatos partidarios: Manuel “Caté” Ibarra estará en la transmisión para hinchas de la U de Chile y Jorge “Kike” Acuña en la emisión para fanáticos de la UC.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 25 de abril

18:00 hrs | U de Chile vs. U Católica | Nacional

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad