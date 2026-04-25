Detienen a cantante urbano chileno por microtráfico de drogas y tenencia de armas / Diego Martin

Tres sujetos quedaron detenidos por microtráfico de drogas y tenencia de armas en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana.

Detectives del equipo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, dieron con la detención de los sujetos.

Entre los capturados, dos eran de nacionalidad extranjera, mientras que uno era chileno, quien fue identificado como Fabian Riveros, un cantante urbano con presencia en redes sociales.

De acuerdo a los antecedentes policiales, los detenidos comercializaban distintas drogas en tres domicilios repartidos dentro de la comuna de Pudahuel.

Personal de la PDI incautó 130 dosis de clorhidrato de cocaína, cocaína base, además de armamento.

El rol que tenía el cantante urbano

El subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim de Pudahuel, sostuvo que Riveros: “Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos”.

Paralelamente, el cantante urbano mantenía antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público, entre otros.

El artista urbano quedó en prisión preventiva. En tanto, los otros detenidos quedaron con medidas cautelares menores.