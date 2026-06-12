Nunca había pasado en la historia de los mundiales: se rompe récord tras inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya dejó su primera marca histórica. En la jornada inaugural del torneo, Julián Quiñones convirtió el primer gol de la competencia y entró en los registros grandes de las Copas del Mundo.

El delantero nacido en Colombia abrió el marcador para México en la victoria 2-0 ante Sudáfrica, disputada en el Estadio Azteca.

Pero su tanto no solo fue importante para el debut del equipo anfitrión: también significó un hecho inédito en la historia mundialista.

El récord que rompió Julián Quiñones en el Mundial 2026

Quiñones se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar el gol inaugural de una Copa del Mundo. Según los antecedentes del registro, se trata de un hito sin precedentes, ya que por primera vez, el primer tanto de la competencia lo marca un jugador nacido fuera del país al que representa.

El atacante nació en Magüí Payán, Colombia, en 1997, pero desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol mexicano. Allí brilló con clubes como Atlas y América, antes de optar por representar a México a nivel internacional.

La historia de su naturalización también forma parte del trasfondo de este récord. Tras no recibir una convocatoria de la Selección Colombia, Quiñones aceptó la nacionalidad mexicana en octubre de 2023 y posteriormente se integró al combinado azteca.

Su presente deportivo también explica el peso de su nombre en la inauguración. El delantero llegó al Mundial tras una destacada temporada en Arabia Saudita con Al-Qadsiah, donde conquistó el título de goleo y superó a figuras internacionales como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Con su gol en el Azteca, Quiñones no solo encaminó el triunfo de México en el debut, sino que también dejó una marca estadística inédita en la historia de los mundiales. La jornada inaugural, así, quedó marcada por un registro que mezcla fútbol, migración, identidad deportiva y una carrera construida entre dos países.