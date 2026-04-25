Tohá arremete contra el Gobierno por recomendaciones de recortes presupuestarios: “Esto sí que es refundacional”

El debate por los recortes propuestos en el marco del Presupuesto 2027 sigue escalando en el mundo político, luego de que el Ministerio de Hacienda enviara oficios con recomendaciones para ajustar el gasto público.

El documento, elaborado por la Dipres, plantea revisar la continuidad de múltiples programas en áreas sensibles como educación, salud y seguridad, en medio de un escenario de estrechez fiscal.

Desde el Gobierno, el Presidente José Antonio Kast ha defendido la medida, asegurando que se trata de lineamientos técnicos y no decisiones definitivas, descartando además que se afecten beneficios como la alimentación escolar.

En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha insistido en que el proceso corresponde a una etapa preliminar de evaluación del gasto.

Sin embargo, las propuestas han generado una fuerte reacción en la oposición, especialmente por el eventual impacto en programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

“Refundacional”

Entre las voces críticas destaca la exministra del Interior y excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, quien cuestionó duramente el enfoque del Ejecutivo.

“Esto hay que mirarlo en perspectiva. Es parte de una reforma tributaria que solo es posible con recortes de este tipo, pero lo que va a significar es desfinanciar el Estado, que ya está debilitado”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que este tipo de ajustes no serían aislados, sino recurrentes: “Van a tener que proponerse todos los años, afectando políticas centrales como seguridad y otras que Chile ha sostenido por décadas”.

Tohá también puso énfasis en la señal política detrás de los oficios, calificando el enfoque como preocupante: “Recortar de esta manera como se está proponiendo para el próximo presupuesto, yo creo que es realmente muy preocupante la señal que se está dando.”.

Además, cuestionó la coherencia del oficialismo, recordando críticas pasadas al gobierno anterior: “Las personas que están hoy día en el Gobierno se dedicaron durante toda la administración del del presidente Boric a criticarlo por refundacional. Esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional".

“No solo lo estamos interpretando de nosotros, lo dice el propio documento del Gobierno, que dice que ahora el presupuesto se va a elaborar con un cambio de paradigma (...) no un nuevo énfasis técnico ni una modificación, sino un cambio paradigmático",