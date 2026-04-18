PDI incauta subametralladora en operativo antidrogas en Pudahuel

Santiago

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile en la comuna de Pudahuel permitió la detención de un individuo vinculado al tráfico de drogas, además de la incautación de una subametralladora artesanal.

La acción fue desarrollada por el equipo del Modelo Territorial Cero de la Bicrim Pudahuel, en coordinación con la Fiscalía Occidente, logrando ubicar al sujeto en un inmueble cercano a la Plaza del Carmen, en la población Santa Teresita.

Según los antecedentes, el lugar funcionaba como punto de venta de sustancias ilícitas, lo que había generado un deterioro del entorno, especialmente por su cercanía con un establecimiento educacional.

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Durante el procedimiento, se incautó droga dosificada, dinero en efectivo y una subametralladora tipo TEC-9 con cargador calibre .380, además de 66 cartuchos.