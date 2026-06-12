Conductor de locomoción colectiva es sorprendido bajo los efectos de la cocaína en Temuco

Un conductor de locomoción colectiva fue detenido en Temuco luego de arrojar positivo a cocaína durante una fiscalización vehicular realizada en Avenida Pedro de Valdivia.

Según consignan medios regionales, el operativo fue encabezado por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, junto a Carabineros, la Seremi de Transportes y SENDA Araucanía.

La intervención se realizó tras denuncias ciudadanas que advertían que algunos conductores del transporte público se estarían instalando en determinados puntos para comprar y consumir drogas. La situación encendió las alertas por el riesgo que representa para pasajeros, peatones y otros automovilistas.

Fiscalización detectó consumo de droga en conductor de micro

Durante el procedimiento se controlaron 66 vehículos, entre micros, colectivos y automóviles particulares. Además, se aplicaron 66 alcohotest y nueve narcotest, junto con cursar ocho infracciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito, principalmente por condiciones técnicas deficientes, falta de seguridad y documentación irregular.

El caso más grave se produjo cuando un chofer de micro, de 53 años, dio positivo al consumo de cocaína. Tras el resultado, fue detenido por Carabineros y será formalizado por conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

La coordinadora de la Mesa Intersectorial de Control y Fiscalización de la DISEP, Javiera Baeza, explicó que el operativo surgió por “mandato de nuestro alcalde de poder levantar las necesidades de vecinas y vecinos de distintos sectores de la comuna”, con el objetivo de planificar controles y reforzar la presencia de servicios públicos.

Desde la Seremi de Transportes de La Araucanía indicaron que el despliegue buscaba “detectar algún tipo de consumo de sustancia ilícita o alcohol, tanto en la locomoción pública como a los privados”, recalcando que estas coordinaciones son necesarias para resguardar la seguridad vial.

En tanto, la mayor Gabriela Berríos, de la 8va Comisaría de Carabineros de Temuco, señaló que el control respondió al requerimiento de vecinos preocupados por “el tránsito, la velocidad de los vehículos de locomoción colectiva y algunos accidentes de tránsito que se han registrado”.