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La insólita medida que tomó Ecuador por el Mundial 2026: precio de la cerveza bajará 20%

La medida estará vigente hasta el 19 de julio y busca impulsar el consumo y apoyar a bares y pequeños negocios.

Cristóbal Álvarez

La insólita medida que tomó Ecuador por el Mundial 2026: precio de la cerveza bajará 20%

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una rebaja superior al 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Norteamérica 2026, luego de decidir la suspensión temporal del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las denominadas “bebidas de moderación”, entre ellas la cerveza y el vino.

El anuncio fue realizado este jueves durante una actividad pública en la localidad de El Empalme, en la provincia del Guayas.

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Según explicó el mandatario, la medida busca incentivar el consumo y apoyar a los negocios vinculados al rubro gastronómico y del entretenimiento durante el torneo, aprovechando el entusiasmo que genera la participación de la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo.

La eliminación temporal del impuesto estará vigente hasta el 19 de julio, fecha en que finalizará el campeonato. Noboa sostuvo que el beneficio permitirá que los ciudadanos disfruten de los partidos junto a familiares y amigos, en un país donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana.

Ecuador disputará su quinta participación en una Copa del Mundo e integrará el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

En ese contexto, Noboa aseguró que el gobierno busca entregar un respaldo adicional a la ciudadanía durante el desarrollo del certamen, mientras prepara además una visita oficial a Estados Unidos que se extenderá hasta el próximo lunes.

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