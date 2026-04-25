Hombre muere tras balacera en basural clandestino en zona sur de la RM

Santiago

Un hombre de 44 años murió tras una balacera registrada en un basural clandestino ubicado en el límite de San Bernardo y Puente Alto, en un sector cercano a la Autopista Acceso Sur.

Según información policial, la víctima fue hallada con vida por personal municipal que transitaba por el lugar, quienes dieron aviso a Carabineros y equipos de emergencia. Sin embargo, pese a la atención del SAMU, el hombre falleció en el sitio.

Carabineros indicó que presentaba impactos balísticos en las piernas y mantenía antecedentes penales vinculados a drogas y control de armas.

En el lugar se encontraron al menos siete vainas percutadas calibre 9 milímetros, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, junto a Labocar y el OS9 de Carabineros, quienes trabajan para esclarecer la dinámica de los hechos.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo que la víctima haya sido atacada en el lugar, trasladada herida o que intentara huir al momento de recibir los disparos.

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