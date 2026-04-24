Trató de pasarse de listo: arrestan a soldado por apostar a la caída de Nicolás Maduro y ganar 400 mil dólares

La detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, sigue dando de qué hablar en todo el mundo, pero mantiene una tensión especial en la interna de Estados Unidos.

Tras su ingreso al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn y el comienzo de su juicio, hoy la polémica recae en las fuerzas especiales detrás de la operación en Venezuela.

Un sargento de las fuerzas de élite del Ejército de EE. UU. se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de utilizar información privilegiada sobre la operación militar de alto secreto para ganar dinero ilícitamente.

El militar habría obtenido ganancias cercanas a los $400.000 dólares tras apostar en mercados de predicción por el éxito de la extracción del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de Gannon Ken Van Dyke, que se mantiene en servicio activo y en la base de Fort Bragg. Sin embargo, su carrera podría verse afectada por este hecho.

Tras desvelarse el esquema de apuestas que aprovechó para enriquecerse en la denominada Operación Absolute Resolve, el sujeto fue arrestado.

Según el acta de acusación, Van Dyke habría utilizado la plataforma Polymarket para realizar una serie de movimientos financieros que levantaron sospechas inmediatas entre los reguladores y las fuerzas de seguridad.

Entre finales de diciembre y las primeras horas de enero, el militar realizó 13 apuestas consecutivas. Con una inversión inicial de aproximadamente $32.000 dólares.

Su ‘inversión’ fue apuntando que Maduro estaría “fuera” del poder antes de que terminara el mes de enero, una probabilidad que en ese momento los mercados consideraban remota.

Ruta de escape financiero

La fiscalía sostiene que, una vez concretada la operación militar y cobradas las ganancias, el acusado intentó ocultar el rastro del dinero.

Los reportes indican que en primera instancia depositó el monto obtenido en una bóveda de criptomonedas en el extranjero, antes de ser depositados finalmente en una cuenta de corretaje en línea.

Jay Clayton, fiscal el Distrito Sur de Nueva York, hizo hincapié en la gravedad de que un miembro del Ejército utilice secretos de seguridad nacional para beneficio propio.

“Aquellos a quienes se les confía la salvaguarda de los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos a ellos y a nuestros miembros del servicio armado, y no utilizar esa información para beneficio financiero personal”, expresó.

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Un escenario cinematográfico

El arresto de Van Dyke añade un nuevo capítulo a la ya cinematográfica Operación Absolute Resolve, una incursión nocturna y bajo fuego intenso en el que las fuerzas estadounidenses lograron extraer a Maduro del palacio presidencial en Caracas.

Actualmente, el exmandatario enfrenta cargos federales por narcotráfico, de los cuales insiste en declararse inocente.

Mientras tanto, Gannon Ken enfrenta cinco cargos criminales y se espera que comparezca próximamente ante un tribunal en Carolina del Norte. Hasta el momento, no se ha asignado un abogado defensor en el registro judicial del caso.