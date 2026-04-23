Polémica en Argentina: Gobierno de Javier Milei prohíbe ingreso de periodistas a la Casa Rosada / Marcos del Mazo

El gobierno del presidente argentino Javier Milei decidió prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto en la labor informativa.

Según consignó La Nación, la restricción afecta a cerca de 60 reporteros que cubren habitualmente las actividades del Ejecutivo y podría extenderse más allá de esta jornada.

Incluso, como parte de la decisión, se les retiró la validación biométrica —huella digital— que permite el acceso a la sede de gobierno.

“Presunto caso de espionaje”

Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida responde a una investigación en curso por un presunto caso de espionaje.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, señalaron fuentes oficiales citadas por el medio.

En la misma línea, el encargado de comunicación del gobierno, Javier Lanari, explicó en redes sociales que la determinación busca “garantizar la seguridad nacional”, en el marco de una denuncia presentada por la Casa Militar.

La decisión se produce luego de que el Ejecutivo acusara a dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje, tras la difusión de imágenes grabadas al interior del palacio de gobierno. La acción judicial apunta a posibles delitos vinculados a la divulgación de información sensible.

Según la denuncia, los registros audiovisuales habrían expuesto espacios internos y rutinas del Ejecutivo, lo que —según el documento— podría implicar riesgos para la seguridad.

En paralelo, el propio presidente trasandino Javier Milei reaccionó públicamente al caso a través de redes sociales, donde lanzó duras críticas contra los periodistas involucrados.