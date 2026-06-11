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Jefe de Gabinete de Milei reconoce que no declaró medio millón de dólares y habla de “ahorro en negro”

Manuel Adorni admitió que no informó cerca de US$500 mil en su patrimonio y señaló que regularizará su situación ante la autoridad correspondiente.

Martín Neut

Manuel Adorni

Manuel Adorni / NurPhoto

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, reconoció que omitió declarar cerca de 500 mil dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y aseguró que regularizará la situación ante las autoridades.

En una entrevista con el canal LN+, el funcionario del gobierno de Javier Milei admitió que cometió “un error” al no informar esos fondos, los que —según explicó— correspondían a ahorros e inversiones realizadas junto a su esposa durante su actividad en el sector privado.

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“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses”, afirmó.

“Nunca existió ocultación alguna”

Adorni detalló que presentó nuevas declaraciones juradas corregidas correspondientes a 2023, 2024 y 2025 ante la Oficina Anticorrupción.

Al explicar por qué el dinero no había sido informado, sostuvo que “la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” y agregó que “nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”.

La admisión ocurre mientras el jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por su patrimonio y es investigado por presuntas irregularidades vinculadas a bienes inmuebles no declarados. Sus declaraciones también contrastan con lo que había señalado ante el Congreso en abril, cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

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