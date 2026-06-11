;

Alcaldesa de Las Condes propone cerrar la Subdere y destinar sus recursos directamente a los municipios

La iniciativa busca enfrentar el impacto que podría generar la exención de contribuciones para los mayores de 65 años.

Javiera Rivera

Matías Castillo

Alcaldesa de Las Condes Catalina San Martin

Alcaldesa de Las Condes Catalina San Martin / Oscar Guerra

La jornada de este jueves, la alcaldesa de Catalina San Martín propuso cerrar la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y destinar sus recursos directamente a los municipios.

Esto, luego de una reunión realizada entre alcaldes y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el impacto del proyecto que busca eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años.

La jefa comunal valoró la disposición del Ejecutivo a dialogar sobre la iniciativa, aunque advirtió que aún persiste preocupación por la forma en que se repondrán los recursos que dejarían de percibir las municipalidades.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto contempla un plazo de hasta 15 años para compensar los fondos, mientras que los municipios requieren financiamiento inmediato para mantener servicios y compromisos ya adquiridos.

Revisa también

ADN

En ese contexto, San Martín planteó revisar el funcionamiento de la Subdere y destinar sus recursos de manera más directa a las comunas.

“¿Por qué la Subdere no se cierra y esos recursos se llevan directo a los municipios?”, señaló la alcaldesa, argumentando que esto permitiría reducir burocracia y agilizar la ejecución de proyectos locales.

La autoridad aclaró que se trata de una propuesta que debe ser discutida y evaluada junto a otras alternativas. Además, insistió en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan compensar los ingresos municipales.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad