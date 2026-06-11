Alcaldesa de Las Condes propone cerrar la Subdere y destinar sus recursos directamente a los municipios

La jornada de este jueves, la alcaldesa de Catalina San Martín propuso cerrar la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y destinar sus recursos directamente a los municipios.

Esto, luego de una reunión realizada entre alcaldes y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el impacto del proyecto que busca eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años.

La jefa comunal valoró la disposición del Ejecutivo a dialogar sobre la iniciativa, aunque advirtió que aún persiste preocupación por la forma en que se repondrán los recursos que dejarían de percibir las municipalidades.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto contempla un plazo de hasta 15 años para compensar los fondos, mientras que los municipios requieren financiamiento inmediato para mantener servicios y compromisos ya adquiridos.

En ese contexto, San Martín planteó revisar el funcionamiento de la Subdere y destinar sus recursos de manera más directa a las comunas.

“¿Por qué la Subdere no se cierra y esos recursos se llevan directo a los municipios?”, señaló la alcaldesa, argumentando que esto permitiría reducir burocracia y agilizar la ejecución de proyectos locales.

La autoridad aclaró que se trata de una propuesta que debe ser discutida y evaluada junto a otras alternativas. Además, insistió en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan compensar los ingresos municipales.