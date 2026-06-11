Sernac revela ranking de empresas con más reclamos tras CyberDay 2026 y los principales problemas reportados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer el balance de reclamos recibidos tras el Cyber Day 2026, instancia que acumuló un total de 2.099 denuncias por parte de consumidores.

De acuerdo con el organismo, los principales motivos de reclamo fueron las cancelaciones unilaterales de compras por falta de stock, las demoras o fallas en los procesos de despacho y entrega, además de incumplimientos de ofertas.

Las empresas con más reclamos en este Cyber Day 2026

Según las cifras entregadas por Sernac, las compañías que concentraron la mayor cantidad de reclamos fueron:

Falabella.com-Linio: 7,96% del total de reclamos. Cencosud Retail (París, Jumbo, otras): 7,91% Tiendas Falabella: 6,29% Líder.cl: 6% Sodimac: 3,95%

Junto con entregar el balance, Sernac recordó que los consumidores pueden hacer uso de la garantía legal si un producto presenta fallas o defectos dentro de los seis meses posteriores a su recepción.

Además, las compras realizadas por internet cuentan con derecho a retracto, mecanismo que permite arrepentirse de la compra y solicitar el reembolso dentro de los 10 días siguientes a la recepción del producto.