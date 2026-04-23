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Ganó hasta un ‘Anti-Nobel’ de la Paz: el curioso proyecto de la “bomba gay” impulsado por Estados Unidos

En 2007 este proyecto fue galardonado por la revista de humor científico “Annals of Improbable Research” y buscaba provocar atracción sexual entre soldados enemigos.

Nicolás Lara Córdova

Ganó hasta un ‘Anti-Nobel’ de la Paz: el curioso proyecto de la “bomba gay” impulsado por Estados Unidos

Ganó hasta un ‘Anti-Nobel’ de la Paz: el curioso proyecto de la “bomba gay” impulsado por Estados Unidos / KairosDee

La historia militar de Estados Unidos ha tenido varios pasajes a través de los años por las invenciones de armas que han marcado a la humanidad. Entre ellas se encuentra la desarrollada en 1994 por un laboratorio de las Fuerzas Armadas de dicho país.

El proyecto, impulsado por los Laboratorios Wright de Dayton, Ohio, buscaba crear una sustancia que provocara la atracción sexual entre soldados enemigos y así disminuir la moral y disciplina entre las tropas.

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La conocida en ese entonces como la “bomba gay” tuvo un presupuesto previsto de 7,4 millones de dólares para su desarrollo y producción masiva durante seis años.

En 2005, se dio a conocer al público el desarrollo en el documento titulado “Productos químicos para el hostigamiento, irritación e identificación de los malos”.

“Un ejemplo de poco gusto pero completamente no letal serían los afrodisíacos potentes, especialmente si el producto químico también provocase comportamientos homosexuales”, afirmaba el documento.

En aquella oportunidad el teniente coronel del Ejército, Barry Venable, portavoz del Departamento de Defensa, indicó que dicha idea “surgió básicamente en una sesión de sugerencias y fue rechazada inmediatamente”.

La ‘Bomba Gay’ y el Anti-Nobel de la Paz

En 2007, la revista de humor científico Annals of Improbable Research le entregó el galardón del Anti-Nobel de la Paz a esta investigación.

En dicha entrega de premios celebrada en aquella oportunidad en Cambridge, Massachusetts, los ganadores deben intentar explicar su trabajo en un minuto o menos.

En aquella oportunidad, los otros premios entregados, por ejemplo, fueron en Lingüística para los españoles Juan Manuel Toro, Josep Trobalon y Nuria Sebastián-Gallés, de la Universidad de Barcelona, por demostrar que las ratas a veces no distinguen a alguien hablando japonés u holandés... al revés.

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