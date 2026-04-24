;

Reportan supuesto quiebre de conocida pareja de la farándula chilena tras 8 años de relación: “¡Se acabó!”

Aseguran que él se habría ido soltero a un viaje al extranjero a celebrar el cumpleaños de un amigo.

Sebastián Escares

Reportan supuesto quiebre de conocida pareja de la farándula chilena tras 8 años de relación: “¡Se acabó!”

Todo parece indicar que se confirma un nuevo quiebre de la farándula chilena. Esto luego de que ambas partes de la pareja dieran indicios de un distanciamiento en redes sociales.

Se trata nada más y nada menos que de Hernán “Nano” Calderón y Rebeca Naranjo, pareja que mantenía una relación amorosa de, aproximadamente, 8 años.

Revisa también:

ADN

Los rumores surgieron luego de que el hijo de Raquel Argandoña realizó una serie de publicaciones en redes sociales. Según reportó La Cuarta, Nano publicó un video en TikTok en donde sostuvo: “Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia”, lo que avivó los rumores.

Luego, el propio Calderón subió a sus historias de Instagram diversas imágenes de un viaje que está realizando junto a un grupo de amigos, en donde no se ve a Naranjo.

Tras ello, desde el portal Infama abordaron las especulaciones y publicaron un posteo en el que informaron: “¡Se acabó! Nano Calderón habría viajado soltero para celebrar el cumpleaños de un amigo".

ADN

Infama - Instagram

Rebeca Naranjo rompe el silencio sobre los rumores de término

Por su parte, Rebeca Naranjo se refirió a los rumores de término con Nano Calderón. Eso sí, lo hizo sin confirmar ni desmentir nada.

“Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro, mi vida privada es justamente eso, privada”, publicó en sus historias de Instagram.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad