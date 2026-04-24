Reportan supuesto quiebre de conocida pareja de la farándula chilena tras 8 años de relación: “¡Se acabó!”

Todo parece indicar que se confirma un nuevo quiebre de la farándula chilena. Esto luego de que ambas partes de la pareja dieran indicios de un distanciamiento en redes sociales.

Se trata nada más y nada menos que de Hernán “Nano” Calderón y Rebeca Naranjo, pareja que mantenía una relación amorosa de, aproximadamente, 8 años.

Los rumores surgieron luego de que el hijo de Raquel Argandoña realizó una serie de publicaciones en redes sociales. Según reportó La Cuarta, Nano publicó un video en TikTok en donde sostuvo: “Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia”, lo que avivó los rumores.

Luego, el propio Calderón subió a sus historias de Instagram diversas imágenes de un viaje que está realizando junto a un grupo de amigos, en donde no se ve a Naranjo.

Tras ello, desde el portal Infama abordaron las especulaciones y publicaron un posteo en el que informaron: “¡Se acabó! Nano Calderón habría viajado soltero para celebrar el cumpleaños de un amigo".

Infama - Instagram Ampliar

Rebeca Naranjo rompe el silencio sobre los rumores de término

Por su parte, Rebeca Naranjo se refirió a los rumores de término con Nano Calderón. Eso sí, lo hizo sin confirmar ni desmentir nada.

“Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro, mi vida privada es justamente eso, privada”, publicó en sus historias de Instagram.