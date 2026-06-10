“No pueden contar conmigo nunca más”: la dura advertencia de Rodolfo Carter al Gobierno por apuestas online

El senador Rodolfo Carter lanzó duras críticas al Gobierno durante el debate de un proyecto relacionado con la prevención del crimen organizado.

El parlamentario apuntó directamente a la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA en Chile.

La medida, anunciada la semana pasada, generó cuestionamientos por parte de la industria de casinos, que acusó una eventual “regularización encubierta” de estas plataformas.

En ese contexto, Carter cuestionó la señal que, a su juicio, se está entregando al país. “No podemos decirle a la sociedad chilena que vamos a perseguir a los vándalos si a la vez estamos legalizando el comercio ilícito a través de los casinos”, afirmó.

El parlamentario fue más allá y calificó la medida como una contradicción respecto de los mensajes que se entregan a la ciudadanía. “Cobrarle impuestos a los casinos es una inmoralidad y es una inconsistencia”, sostuvo.

La advertencia de Carter

En la parte final de su discurso, el senador envió un mensaje directo al Ejecutivo y advirtió que no respaldará iniciativas que, a su juicio, validen el funcionamiento de plataformas de apuestas consideradas ilegales.

Las declaraciones se producen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiera la decisión del SII, señalando que el organismo tiene el deber de recaudar impuestos sobre actividades gravadas.