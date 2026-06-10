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Adiós a las restricciones: El nuevo beneficio que tendrán los pasajeros del aeropuerto de La Serena

Este avance promete transformar la conectividad de la Región de Coquimbo con la capital del país.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Aeropuerto de La Serena | Agencia Uno

Aeropuerto de La Serena | Agencia Uno

Como una evolución histórica en sus 77 años de historia, el principal terminal aéreo de La Serena comenzará a operar vuelos nocturnos de manera regular a partir del próximo 22 de julio. Este avance promete transformar la conectividad de la Región de Coquimbo con la capital del país.

El itinerario ya establecido contempla el despegue de los aviones desde Santiago pasadas las 21:00 horas, mientras que el viaje de retorno desde el aeródromo serenense hacia la Región Metropolitana se efectuará a las 22:40 horas.

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La puesta en marcha de este plan es el resultado de un trabajo conjunto entre los ministerios de Defensa e Interior, en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, valoró positivamente la iniciativa y destacó el impacto que tendrá en el desarrollo local.

Es el primer vuelo nocturno que vamos a tener y así esperemos que se dé la dinámica para que nuestro aeropuerto siga creciendo, venga mucha gente, vengamos por el día a disfrutar o hacer negocios o los fines de semana. Así que La Serena sube, La Serena crece, La Serena avanza con este plan paso a paso”, señaló la jefa comunal.

Con este anuncio, las autoridades locales proyectan que nuevas aerolíneas comerciales se sumen de forma paulatina a la oferta de itinerarios nocturnos. El objetivo final es consolidar a La Serena como un polo de atracción turística y de negocios flexible, mejorando la competitividad y el dinamismo económico de toda la zona septentrional del país.

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