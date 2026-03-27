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¿Nuevo quiebre en la farándula chilena? Faloon Larraguibel aclara su situación con Raimundo Cerda tras rumores de término

La participante de Fiebre de Baile fue consultada sobre su relación amorosa con el chico reality y dio una respuesta.

Sebastián Escares

¿Nuevo quiebre en la farándula chilena? Faloon Larraguibel aclara su situación con Raimundo Cerda tras rumores de término

Durante los últimos días, diversos usuarios en redes sociales y espacios de farándula apuntaron a un posible quiebre entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Las alarmas de una eventual ruptura se encendieron luego de que ambos dejaron de seguirse en Instagram.

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Ante ello, la propia Faloon Larraguibel rompió el silencio y se refirió a cuál es su situación sentimental actual y si es que sigue en relación con el chico reality.

¿Siguen juntos?

En medio del programa Fiebre de Baile, Larraguibel abordó el tema luego de que Raquel Argandoña le consultara directamente sobre su relación.

“Espero que no te molestes, Faloon, ¿por qué se dejaron de seguir con Rai?“, le preguntó Argandoña a la bailarina.

Ante ello, la influencer respondió: “Ya me molesté”. Tras un breve momento tenso, Larraguibel aclaró que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. “Hay veces que dicen la verdad y hay veces que no” indicó.

“No pasa nada, con Rai hemos estado siempre súper bien”, aclaró. Además, expresó: “Estamos juntos, muy bien. Aprovecho de mandarle un besito que está en la casa”.

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