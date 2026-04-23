“Caí en un hoyo”: Fran Maira entrega desgarrador testimonio tras protagonizar accidente automovilístico

En febrero de este año, Fran Maira protagonizó un grave accidente vehicular en la comuna de Lo Barnechea donde chocó a un motociclista, quien quedó en estado grave.

Dos meses después de lo ocurrido, la creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram para relatar los hechos que pasaron esa noche del 24 de febrero.

“El 23 de febrero, a las 10 de la noche, estaba preparando mis cosas para el otro día, ya que tenía ensayo para Fiebre de Baile, y en 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina viendo como alguien estaba luchando por su vida, ahí entendí cómo la vida en un segundo te puede cambiar”, relató.

‘Fran’ comentó que subía este registro para poder contarle a sus seguidores lo que vivió, definiendo el choque como “si un meteorito se hubiera caído arriba de mi auto”.

“Me quedé congelada y no sabía qué hacer, no entendía lo que había pasado, pero de un segundo al otro empiezo a ver que todo el mundo se empieza a acercar, a mirar y grabar”, comentó la influencer.

“Me caí en un hoyo, no encontraba la salida. Saber que hay una persona herida es súper duro y no se lo deseo a nadie”

Tras el choque, Fran Maira comentó que lo primero que hizo fue llamar a su padre, ya que en ese minuto ella se encontraba sola y que una chica le advirtió que se bajara del vehículo porque estaba botando líquido.

“Ahí atiné y entendí lo que había pasado (…) lo primero que hice fue intentarme acercar a Mayerson, pero él ya estaba rodeado por muchas personas, pues habían llegado los bomberos en segundos”, dijo

“En estos 59 días que han pasado, literalmente, me caí en un hoyo, no encontraba la salida. Saber que hay una persona herida, con familia detrás, y saber que yo estoy involucrada, es súper duro y no se lo deseo a nadie”, explicó la participante de Fiebre de Baile.

Fran Maira, además, comentó que su familia ha mantenido el contacto con la familia de Mayerson, pero que no ha podido reunirse con él ya que el motoclista se encuentra internado en una unidad clínica que permite solo la visita de sus parientes.

“Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida y se está recuperando, para mí eso es lo más importante”, señaló.

“Así que quiero agradecer a toda la gente que me apoya (…) Dios está conmigo y Mayerson, es un camino que aún no termina, pero tengo toda la fe de que él se va a recuperar”, cerró Fran Maira.