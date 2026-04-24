Presidente Kast admite “error por desconocimiento” tras polémico almuerzo con excompañeros en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast reconoció que incurrió en un “error” por el polémico almuerzo que sostuvo con excompañeros en el Palacio de La Moneda, situación que derivó en un requerimiento ante la Contraloría.

La declaración se dio en el seminario del Consejo para la Transparencia, donde el Mandatario se refirió al tema y señaló que “uno puede cometer errores por desconocimiento”.

“Está claro que yo cometí un error por desconocimiento , no se va a volver a repetir. Así que no se preocupen, nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, añadió.

“Tenemos que ir mejorando la transparencia”

Luego, el Presidente José Antonio Kast añadió que “uno acoge y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien”.