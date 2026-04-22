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VIDEO. Presidente Kast bromea con polémico almuerzo en La Moneda: “Era más barato comer un sanguchito adentro”

El jefe de Estado abordó el cuestionado encuentro durante su paso por el foro económico Latam Focus.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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El presidente José Antonio Kast se refirió este miércoles a la polémica generada por un almuerzo realizado en el Palacio de La Moneda. El mandatario bromeó sobre las críticas surgidas tras el encuentro con excompañeros universitarios, realizado a comienzos de abril.

Todo se dio durante el paso del jefe de Estado por el foro económico Latam Focus, mientras relataba sobre una reunión con auditores. “Hemos pedido a los más de mil auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol ¿Quién sabía que había mil auditores internos dentro del Estado y que en algunas ocasiones, quizás por presiones o por otras situaciones, no estaban empoderados para cumplir su función?“, comenzó diciendo.

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Ahí, el presidente Kast sumó: “Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores". Dichas palabras sacaron risas en los presentes, lo que llevó al mandatario a añadir: “Esto era más barato comer un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restaurant, porque la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro".

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“No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen. Vamos a sacar un decreto donde solo puedo ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda“, remató.

La controversia se originó tras conocerse que el mandatario organizó un almuerzo con cerca de 60 invitados en dependencias del palacio, lo que motivó críticas desde la oposición por un eventual uso indebido de infraestructura pública y personal estatal. Parlamentarios presentaron un requerimiento ante la Contraloría para esclarecer los costos y la naturaleza del evento.

Desde el Gobierno han defendido la actividad, asegurando que el presidente financió el encuentro con recursos propios y recordando que actualmente reside en el palacio, lo que, según el oficialismo, le permite recibir invitados en ese espacio.

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