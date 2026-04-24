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“Tenemos tolerancia cero”: ministra Steinert por carabinero detenido por conducir ebrio y huir tras choque en Santiago

El accidente ocurrió de madrugada y dejó a una pasajera de un auto de aplicación en riesgo vital.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió al carabinero detenido por provocar un accidente de tránsito que dejó a una mujer en riesgo vital en la comuna de Santiago.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante esta madrugada, cuando el uniformado –quien conducía un vehículo en compañía de otras personas– chocó contra un auto de aplicación, en el que viajaba como pasajera la afectada.

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El fiscal Felipe Olivari confirmó que el carabinero “está detenido por conducción en estado de ebriedad con lesiones graves y por darse a la fuga”.

“Tolerancia cero”

Durante un punto de prensa en la Vega Central, la ministra Trinidad Steinert enfatizó que “estos son casos excepcionales, no abarca la institucionalidad, son situaciones que involucran a personas determinadas”.

“Dicho eso, tolerancia cero. El Ministerio de Seguridad ahí tiene tolerancia cero. Una vez que se determinen las responsabilidades, tienen que ser llevadas a cabo por el Ministerio Público, los tribunales de justicia”, cerró.

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