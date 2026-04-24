Desbordes versus Crispi: estalla polémica por funcionaria con cáncer que acusa despido en cambio de mando de Boric

Una fuerte pugna política se instaló tras la emisión de un reportaje televisivo que reveló el caso de una exfuncionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que asegura haber sido desvinculada mientras enfrentaba un tratamiento contra el cáncer, en marzo de 2022, bajo la administración de Gabriel Boric.

El episodio derivó en un cruce directo entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el exsubsecretario Miguel Crispi, quienes entregaron versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.

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El conflicto se originó luego de que T13 expusiera el testimonio de Eleonora Espinoza, quien relató que fue removida de su cargo el mismo día del cambio de mando, pese a haber solicitado permanecer temporalmente para completar su tratamiento médico. “Solo estaba pidiendo quedarme… para poder aplicar mi seguro médico”, afirmó, apuntando a la falta de consideración en ese momento.

Tras la emisión, el alcalde Desbordes reforzó su versión a través de redes sociales, asegurando que intervino antes de la llegada del gobierno. “Hablé con los recién designados ministro Jackson y Subdere Crispi, pidiendo que la mantuvieran… hasta agosto, para terminar su tratamiento”, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que la solicitud no fue acogida: “El 11 de marzo en la mañana, la echaron aún convaleciente”. En ese tono, lanzó duras críticas: “Jackson calla y Crispi miente en este reportaje”, agregando que espera que “les dé vergüenza su actuar”.

La repuesta de Crispi

La respuesta de Crispi fue inmediata y categórica. El exasesor del segundo piso desmintió cualquier responsabilidad en la desvinculación y aseguró que la salida de la funcionaria ya estaba resuelta antes del cambio de administración.

“La renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gobierno anterior”, señaló, respaldando su versión con un decreto oficial. Además, cuestionó la postura de Desbordes: “No entiendo la polémica que intentas armar”.

Mario, sabes bien q la renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gob anterior. Días después de asumir, cuando recibí tu mensaje te llamé personalmente, me dijiste que su situación laboral ya estaba resuelta. No entiendo la polémica que intentas armar. pic.twitter.com/CvLR3M0JIG — Miguel Crispi (@ludovic_mig3734) April 24, 2026

En una declaración pública, Crispi profundizó su defensa y calificó las acusaciones como “gravísimas”. Aseguró que nunca fue informado del caso durante el traspaso de mando y que solo tomó conocimiento días después.

“Cuando el alcalde me informó del caso, manifesté mi disposición a revisarlo, pero luego me indicó que la situación ya estaba resuelta”, afirmó. Asimismo, apuntó directamente al reportaje, señalando que “da publicidad a una acusación sin fundamento” y advirtiendo que evalúa acciones legales por daño a su honra.