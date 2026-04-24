No pasaron ni 24 horas: confirman el nombre que reemplazará a rostro despedido de canal de la televisión chilena

La salida de Antonella Ríos de Zona Latina dejó inmediata repercusión en la televisión chilena, pero también abrió una duda que no tardó en resolverse: quién ocuparía su lugar en Que te lo digo, el programa farandulero del cual formaba parte hasta esta semana.

La respuesta llegó bastante rápido, porque antes de que se cumpliera un día desde su desvinculación, la señal ya tenía definido el reemplazo.

La información fue entregada en Zona de Estrellas, donde se confirmó que Paula Escobar se integrará de manera permanente al espacio conducido por Sergio Rojas.

La periodista ya había participado antes en el programa en calidad de reemplazo, pero ahora asumirá un rol estable dentro del panel.

Durante la conversación en pantalla, Hugo Valencia se refirió al cambio y lamentó el remezón que significó la salida de Ríos.

En ese contexto, destacó el buen momento del programa y el desempeño que había mostrado Escobar cuando le tocó sumarse temporalmente.

“Paula fue a hacer un reemplazo (al Que te lo digo) y lo hizo muy bien”, señaló, antes de explicar que el canal le estaba pidiendo ser parte de un nuevo proyecto.

Eso sí, la propia Paula Escobar quiso precisar el contexto del movimiento interno. Cuando en el panel se dio a entender que se trataba de una definición personal ya resuelta por ella, la periodista puso un matiz inmediato sobre la mesa. “No fue tan así. Es una necesidad de la empresa”, respondió.

“Yo pedí ciertas condiciones porque es un cambio de horario y todo el cuento, pero la verdad es que una necesidad de la empresa”, agregó.

Por su parte, Adriana Barrientos también aportó un antecedente al debate y aseguró que habría sido el propio Sergio Rojas quien pidió el regreso de Escobar a Que te lo digo, programa que en sus inicios impulsó junto a ella y Luis Sandoval.