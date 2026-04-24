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Argentina. “Estoy buscando a mi novio, sé que trajo a la pu... ”: periodista de TV recibe peculiar respuesta sin filtro en pleno despacho

La joven aprovechó la apertura de una tienda para lanzar un mensaje al hombre que ama (o amaba).

Javier Méndez

“Estoy buscando a mi novio, sé que trajo a la pu... ”: periodista de TV recibe peculiar respuesta sin filtro en pleno despacho

Sucedió en TV. Esta semana, un periodista argentino recibió una particular respuesta mientras cubría la apertura del primer local de la cadena Miniso en Buenos Aires.

La escena no tenía nada que envidiar a Chile: cientos de personas hicieron fila para adentrarse en los pasillos repletos de productos asiáticos aesthetic.

En cierto punto del contacto, una joven se acercó para lanzar un peculiar mensaje que rápidamente se viralizó en internet.

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“¿Cómo estás?, ¿Hace cuánto que estás acá?“, quiso saber el reportero.

“Y, vengo hace seis horas porque estoy buscando a mi novio, porque sé que trajo a la pu... de mierda...”, admitió la joven, quien no pudo terminar su descargo sentimental ante la cámara.

“No, no, no, no, pará, pará”, insistió el profesional de las comunicaciones, retirando el micrófono y pasando por alto el relato.

Esos problemas que los resuelva en su casa. Listo, vamos a hablar con la gente que está por comprar”, se escuchó desde el estudio.

“Déjala expresarse”, bromeó un comentario en redes sociales. “¿Y qué pasó? El pueblo quiere saber", sumó otro. “Se perdieron la nota mas viral de la semana”, cuestionó un tercero.

El registro:

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