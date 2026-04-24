La UC fija su postura sobre la idea de recibir a hinchas de Colo Colo y la U en el Claro Arena: “Es algo que...”

Universidad de Chile y Universidad Católica animarán una nueva edición del Clásico Universitario, cuando se enfrenten este sábado en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

En la previa del tradicional partido entre azules y cruzados, desde el Gobierno se planteó la posibilidad de permitir el ingreso de hinchas visitantes en el recinto de Ñuñoa, aunque la idea finalmente fue descartada en los últimos días.

Pese al portazo que recibió la propuesta, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sostuvo que el objetivo es que la medida pueda implementarse en los próximos clásicos del fútbol chileno.

Al respecto, Matías Claro, nuevo presidente de Cruzados, habló con Los Tenores de ADN y se mostró abierto a la opción de recibir los denominados partidos “clase A” en el Claro Arena, aunque descartó que ello pueda concretarse en el corto plazo.

“Nosotros tenemos una buena evaluación de jugar estos partidos clase A con público de local, pero obviamente estamos dispuestos a conversar con la autoridad y ver si se pueden hacer las medidas de seguridad necesarias", afirmó el timonel de la UC.

En esa línea, Claro tomó como referencia el compromiso frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores, donde ingresaron 2.000 hinchas visitantes al recinto precordillerano. “De repente se ponen como ejemplo los 2.000 hinchas de Boca Juniors, pero creo que alrededor de 1.200 eran argentinos que viven en Chile entonces no era que teníamos la barra brava de Boca adentro del estadio. Pero sí tenemos una muy buena evaluación de que, a pesar de que era una situación compleja, la manejamos muy bien", afirmó.

“Es algo que lo tendremos que evaluar en su minuto. Obviamente, es muy lindo el fútbol cuando hay hinchas de ambos equipos, pero también tenemos una historia en que lamentablemente el problema de seguridad con algunas barras ha sido muy complejo. Nosotros estamos orgullosos de que en nuestro estadio no tenemos rejas y hay un buen comportamiento, pero hay otros estadios que parecen campos de concentración alemanes por la cantidad de alambre de púas y fierros que hay para tratar de contener a la gente", complementó.

Finalmente, el presidente de Cruzados señaló que “hay que tomar todos estos factores en cuenta y a lo mejor para el próximo año podremos hacer alguna prueba más pequeña e ir avanzando de forma razonable. A mí lo que más me gustaría es que no hubiese problemas de violencia en el estadio, que podamos ir como hace 20 años, cuando se jugaban las liguillas y la mitad del estadio era de un equipo y la mitad era del otro".