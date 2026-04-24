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Ministro Quiroz por recomendación de eliminar raciones Junaeb: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, para nada”

Pese a la recomendación técnica de “descontinuar” el millonario programa, el Gobierno aseguró que se trata de orientaciones de gasto y no de una decisión tomada.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar la tarde de este viernes el alcance de un oficio emanado de su cartera. El documento, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) como parte del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Central, sugería la recomendación de “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar (PAE), iniciativa que maneja recursos por más de $1.061.028 millones.

Ante el rechazo transversal que generó la noticia, Quiroz fue enfático en descartar cualquier afectación a los estudiantes. “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, aseguró el secretario de Estado, explicando que el texto es un insumo técnico que la Dipres envía anualmente sobre programas con evaluaciones negativas o deficiencias en su ejecución.

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El titular de Hacienda detalló que el oficio busca dar una orientación sobre “en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro” en el contexto de ajustes de gasto necesarios, pero subrayó que no constituye un decreto ni una decisión final.

Según Quiroz, la Dipres siempre evalúa muchos programas con notas deficientes, pero la determinación de mantenerlos o reformularlos depende de cada cartera, en este caso, del Ministerio de Educación.

Finalmente, el Gobierno reafirmó que la prioridad es mantener los beneficios sociales vigentes. Quiroz recalcó que el proceso se encuentra en una etapa preliminar de cara a la próxima Ley de Presupuestos y que el oficio solo cumple con la función de transparentar los resultados del monitoreo de gestión pública que realiza Hacienda año a año.

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