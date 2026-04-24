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“Me quieres venir a mentir a mí”: pareja de Nano Calderón rompe el silencio tras rumores de separación

La influencer venezolana ocupó sus redes sociales para aclarar su situación con el hijo de Raquel Argandoña.

Nicolás Lara Córdova

“Me quieres venir a mentir a mí”: pareja de Nano Calderón rompe el silencio tras rumores de separación

Hernán Calderón y su pareja Rebeca Naranjo dieron que hablar durante las últimas horas luego de que se dieran a conocer historias de la creadora de contenido donde generaron dudas sobre la relación que mantienen entre ellos.

El portal Infama publicó una historia que la venezolana compartió en su WhatsApp donde muestra una imagen que dice: “Me quieres venir a mentir a mí que si no lo sospecho, lo sueño y si no lo sueño me lo cuentan”.

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Al provocar más interés al respecto, Rebeca Naranjo compartió una nueva historia, pero esta vez en su cuenta privada de Instagram.

“Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro: mi vida privada es justamente eso, privada”, comentó.

‘Nano’ Calderón, en tanto, ha publicado una serie de registros en su cuenta de TikTok donde ha mostrado un viaje que está realizando junto a un grupo de amigos.

“Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia”, decía uno de los registros publicados por el hijo de Raquel Argandoña.

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