Uno de los llamados a ser carta ofensiva para Universidad Católica este sábado, en el duelo ante Universidad de Chile, es Matías Palavecino, volante creativo que asoma como titular en la oncena de Daniel Garnero.

El campeón con Coquimbo Unido la temporada pasada conversó este viernes con TNT Sports, donde se refirió a su primer Clásico Universitario y también abordó la polémica de los cruzados con el arbitraje en la Liga de Primera.

“Va a ser un partido lindo y difícil. Como todo clásico, tiene su condimento, más aún jugando de visita. Los clásicos son partidos aparte; nosotros trataremos de hacer nuestro juego e ir a buscar los tres puntos, que es lo que queremos para seguir ahí arriba, ya que el fin de semana pasado se nos escapó la posibilidad”, comenzó señalando el “10” argentino.

Al ser consultado por las polémicas arbitrales en las que han estado envueltos, el trasandino evitó profundizar. “No vi mucho de lo que se habló, no soy de hablar de los árbitros. Sí soy de los que siempre trata de reclamarles, así que no puedo opinar. No creo que nos beneficien ni nada por el estilo; son jugadas del partido. Uno siempre trata de sacar ventaja, de cuándo tirarse o protestar, son cosas del juego”, aseguró.

“Obviamente, uno espera que se equivoquen lo menos posible, pero ojalá que este clásico sea un lindo espectáculo para la gente, que es lo que buscamos. Ojalá podamos ganar nosotros, es lo que iremos a buscar”, cerró Palavecino.