Ránking mundial identifica a vertedero en Chile como el mayor generador de metano en el mundo: hay otro en el top 10

Chile se ha posicionado como uno país activo en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, una reciente publicación de la ONU lo ubica en lo más alto de una preocupante lista.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) actualizado a abril de 2026, el país concentra algunas de las mayores fuentes de emisión de metano (CH₄) a nivel global.

A través de la vigilancia de treinta satélites, el organismo identificó los 50 sitios de origen humano más contaminantes del mundo, situando al vertedero Los Colorados de KDM, en Tiltil, en el primer puesto del listado.

Ubicado a unos 60 kilómetros al norte de Santiago, este relleno sanitario registra descargas que superan las 100.000 toneladas anuales del gas.

Esta cifra alerta a los experto al considerar el potencial de calentamiento del contaminante, siendo 80 veces superior al del dióxido de carbono (CO₂).

Un punto a tener en cuenta es que al metano se le atribuye la responsabilidad de, al menos, el 25% del calentamiento global que experimenta el planeta hoy.

Impacto local y vigilancia global

La presencia chilena en este preocupante ránking no termina en Tiltil. El estudio ubica en el puesto número 7 a otro recinto nacional, un vertedero localizado en la comuna de Talagante, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la capital.

A nivel internacional, el informe destaca otros focos críticos vinculados a sectores industriales:

Turkmenistán: Concentra cuatro de los diez primeros lugares, principalmente en infraestructura de hidrocarburos.

Concentra cuatro de los diez primeros lugares, principalmente en infraestructura de hidrocarburos. China: Registra emisiones masivas ligadas a la industria del carbón.

Desde el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO), dependiente del PNUMA, subrayaron que, aunque estos 50 puntos representan una fracción del total mundial, constituyen “prioridades en materia de reducción” de emisiones.

La entidad advirtió además que la tecnología satelital actual se enfoca en captar solo las fugas de mayor envergadura.

Alertas tempranas

Desde la implementación del Sistema de Alerta y Respuesta de Metano en noviembre de 2022, las Naciones Unidas han trabajado para que gobiernos y compañías privadas actúen frente a estas fugas detectadas desde el espacio.

Según los reportes oficiales, este mecanismo ha logrado mitigar el impacto en 41 fuentes críticas hasta del día de hoy.

El volumen de emisiones gestionado bajo este programa alcanza los 1.2 millones de toneladas de metano, una cifra que equivale, según cálculos de la ONU, al uso de casi 24 millones de vehículos a gasolina durante todo un año.

En este contexto, la organización reafirmó que abordar estos puntos específicos es una de las estrategias más eficientes a corto plazo.

Según señalaron desde la institución, “la eliminación de estas emisiones” genera un “impacto positivo concreto sobre el clima”, permitiendo frenar el aumento de las temperaturas de forma más inmediata que con otros gases de efecto invernadero.