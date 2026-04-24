La tecnología nunca antes vista en el fútbol chileno que se estrenará en el Clásico Universitario

Universidad de Chile y Universidad Católica animarán una nueva edición del Clásico Universitario, cuando se enfrenten este sábado en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

Más allá de la relevancia deportiva, el duelo entre azules y cruzados estará marcado por un hito en materia de producción televisiva. Según adelantó TNT Sports, se trata del clásico con mayor despliegue tecnológico de los últimos años, con una propuesta que apunta a mejorar la experiencia de los hinchas mediante una cobertura más inmersiva, dinámica y cercana a la acción.

“Este será el partido con mayor tecnología en la historia reciente de TNT SPORTS, con más de 30 cámaras en cancha —incluyendo Hiper Slow Motion, Robycam aérea, drones y cámaras POV—, a las que se suman cinco adicionales para la Señal del Hincha y sistemas cinematográficos y robotizados como Cinecam, steadycams y Dolly, que nos permitirá llevar junto a Vivaro la experiencia televisiva a un nuevo estándar de inmersión y detalle, con nivel de producción internacional”, señala Robert Nicholson, head of Sports de TNT Sports Chile.

Debut de la RefCam

En esta nueva edición del Clásico Universitario, la cobertura incorporará la tecnología RefCam. Este dispositivo —una cámara en miniatura instalada en la cabeza del árbitro principal— permite capturar imágenes en primera persona, ofreciendo una perspectiva inédita de las jugadas.

Su integración con el sistema de comunicación arbitral habilita repeticiones más precisas y una lectura más detallada de acciones clave, enriqueciendo la transmisión con una mirada inmersiva.

La RefCam ha sido testeada en competencias internacionales como la Premier League y el Mundial de Clubes de la FIFA, y está diseñada para complementar la experiencia televisiva y el análisis, sin intervenir en las decisiones del VAR en tiempo real.

“A este despliegue se sumará una nueva edición de la ‘Señal del Hincha’, con transmisiones paralelas que permitirán a cada audiencia vivir el partido desde una perspectiva alineada con sus colores, reforzando una propuesta que combina innovación tecnológica y conexión emocional con los fanáticos", añadió TNT Sports.