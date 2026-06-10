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FOTO. Con Infantino como marioneta de Trump: la dura crítica de prestigioso medio a FIFA por la organización del Mundial 2026

L’Equipe le dedicó su portada, en contundentes términos, a las restricciones migratorias aplicadas por Estados Unidos.

Carlos Madariaga

Con Infantino como marioneta de Trump: la dura crítica de prestigioso medio a FIFA por la organización del Mundial 2026

Con Infantino como marioneta de Trump: la dura crítica de prestigioso medio a FIFA por la organización del Mundial 2026 / Tasos Katopodis - FIFA

A menos de 48 horas del inicio del Mundial 2026, poco se ha hablado del desarrollo futbolístico de la Copa del Mundo, considerando las particulares condiciones que ha tenido la organización.

El foco de las críticas está en torno a Estados Unidos, forzando a uno de los seleccionados, Irán, a concentrar en México pese a que sus tres partidos se disputarán en suelo estadounidense.

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A lo anterior se suma la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artán ante las políticas migratorias en Estados Unidos contra su país.

Todo lo anterior llevó al prestigioso medio francés L’Equipe a dedicarle una particular portada al tema.

“Bienvenidos a Estados Unidos”, se lee en el texto, jugando con la ironía al acompañar el título de una imagen en que Gianni Infantino, presidente de FIFA, luce como una marioneta del mandatario norteamericano, Donald Trump.

“A pocas horas del partido inaugural, la política migratoria estadounidense alcanza al Mundial y pone en entredicho la promesa de universalidad de la FIFA. El primer símbolo de ello es la prohibición de ingreso al país del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan“, recalcaron desde L’Equipe para cuestionar la organización del Mundial 2026.

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