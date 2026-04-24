La filosofía en Deportes Concepción tras volver a ganar tras dos meses: “Si somos demasiado optimistas, a veces se hace más complicado sostenerse”

En el arranque de la undécima fecha de la Liga de Primera, Deportes Concepción dio el gran golpe al imponerse a Palestino en La Cisterna.

Si bien la victoria no les permitió dejar la última posición, sí implicó acabar con una racha de ocho partidos seguidos sin ganar, cinco por el Campeonato Nacional 2026 y tres de la Liga de Primera, poniéndole fin a casi dos meses sin triunfos.

“Es una victoria importantísima, no solo por los tres puntos, sino por lo anímico y con un rival que venía de ganar un partido también importante. Nos termina cerrando un partido que se presenta difícil para jugar, difícil para sostener la pelota. Nos adaptamos muy bien y tuvimos varias transiciones, entre ellas el penal y el gol, en que pudimos haber aumentado la diferencia”, recalcó en conferencia de prensa su técnico, Walter Lemma.

“Nos da la posibilidad de entender que se puede, de saber que el trabajo a la corta o a la larga rinde frutos para sostenernos anímicamente todos, porque es difícil. La competencia en el fútbol profesional es bien dura. Y a raíz de ahí, ayuda a sostener fundamentalmente lo anímico y el trabajo en la semana”, recalcó el exayudante técnico de Colo Colo, apuntando a ir poco a poco en la batalla por escapar de la zona de descenso.

“El objetivo es salir de la posición en donde estamos, pero fundamentalmente mejorar en el día a día y en el proceso nuestro, porque la única manera de sacar resultados es trabajando. En los momentos difíciles también es muy difícil sostenerse desde lo anímico y hay que entender que sabemos que va a ser así, que vamos a ganar y por ahí terminan ganando los que nos acercamos, y hay que sostenernos de ese lado y ser capaces de llegar lo mejor posible a mitad de año. Ojalá lo podamos sacar con esperanza, con expectativa, pero si somos demasiado optimistas, a veces se hace más complicado sostenerse desde otro lado”, comentó Walter Lemma, valorando el aporte goleador de Joaquín Larrivey, autor del único tanto en La Cisterna.

“Es un jugador súper importante, lo conocemos todos. Se está brindando muchísimo, está dando todo lo que tiene, lo está haciendo muy bien desde muchos lados, de la parte anímica, desde su experiencia, muchas veces termina siendo tutor de los chicos más jóvenes. Es feliz por él, que haya convertido nuevamente, que haya hecho el penal, porque realmente se lo merece”, cerró el DT de Deportes Concepción.