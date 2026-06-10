Revelan desconocida relación de Claudio Iturra con polémica chica reality: “La quería muchísimo”

Esta semana, el mundo del espectáculo quedó sorprendido luego de que se destapara un antiguo y desconocido romance de Claudio Iturra con una figura de la farándula.

Todo ocurrió en medio del podcast Ups!, espacio conducido por Adriana Barrientos y Hugo Valencia, en donde la “Leona” lanzó la bomba.

“Yo no sabía que Claudio Iturra había sido pareja de Lisandra Silva y fue pareja durante un largo tiempo”, partió señalando la panelista de Zona de Estrellas.

“Fueron de viaje a varios lugares”

En esa línea, Barrientos entregó detalles sobre el vínculo que mantuvo el fallecido periodista con la chica reality. “Fueron de viaje a varios lugares, donde Lisandra Silva pudo conocer el resto del mundo, donde Claudio Iturra la quería muchísimo a Lisandra”.

“Es un romance del cual Lisandra no ha hablado, por lo menos a mí no me ha tocado escuchar que ella hablara”, manifestó la Leona.

No obstante, Adriana Barrientos fue aún más lejos y destapó una polémica sobre el romance. “La familia de Claudio Iturra toma las riendas de la empresa de Claudio (agencia de viajes), una vez que él no está aquí en este mundo, y se dio cuenta de que hay una cuantiosa cantidad de facturas de ropa de mujer”, contó.

Según contó la panelista de televisión “Lisandra Silva cada vez que iba a hacer un viaje con Claudio Iturra, ella habría ido a comprar vestuario a cargo y a nombre de las facturas de este mismo”.

“Es decir, le compraba la ropa que usaba para los viajes al mismísimo Claudio Iturra, quien además por aquella época era su pareja”, expuso Adriana Barrientos.