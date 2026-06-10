Esto pasará con el fútbol chileno durante el Mundial 2026: partidos y torneos confirmados / Pablo Ovalle Isasmendi

Del 11 de junio al 19 de julio, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Mientras varios países pausan sus campeonatos durante el desarrollo de la cita planetaria, el fútbol chileno no se detendrá.

La agenda del fútbol chileno durante el Mundial 2026

En las próximas semanas, varios torneos se seguirán jugando en Chile en paralelo a la Copa del Mundo. Sin ir más lejos, este fin de semana (12-14 de junio) se disputará la jornada 15 del Campeonato Nacional, donde se pondrá fin a la primera rueda.

Posteriormente, entre el 19 de junio y el 6 de julio, se jugarán las fechas 3, 4 y 5 de la Copa Chile, certamen que reúne a los equipos de Primera División y los elencos de la Primera B.

Además, entre la semana del 6 de julio y la semana del 13 de julio, se disputarán las semifinales de la Copa de la Liga con partidos de ida y vuelta. En esta instancia, Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera, mientras que O’Higgins se medirá ante Ñublense.

Por su parte, la Segunda División Profesional tampoco parará durante el Mundial 2026. Las fechas 11, 12, 13 y 14 de aquel torneo están programadas entre el 20 de junio y el 12 de julio.