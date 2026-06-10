Estas son las instituciones que generan más y menos confianza en Chile, según la última Encuesta CEP

La Encuesta CEP volvió a medir uno de los indicadores más sensibles del clima público en Chile: la confianza en las instituciones.

En su edición 96, aplicada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, la pregunta planteada por el Centro de Estudios Públicos fue “¿Cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?”, considerando el porcentaje de personas que respondió tener “Mucha + Bastante confianza”.

En ese escenario, la Policía de Investigaciones (PDI) se ubicó en el primer lugar, con un 63%, seguida por las universidades, con un 61%.

PDI, universidades y Carabineros lideran la confianza ciudadana

En la parte alta del listado también aparecen Carabineros, con un 58%, y las Fuerzas Armadas, que alcanzaron un 57%. Más atrás se ubicaron las radios, con un 50%, consolidándose como el medio de comunicación mejor evaluado dentro de las alternativas medidas.

El sondeo también muestra alzas relevantes en comparación con mediciones anteriores. Por ejemplo, las municipalidades llegaron al 34%, los diarios subieron a 32%, las empresas privadas también marcaron 32% y el sistema de salud alcanzó un 30%. En tanto, la Iglesia Católica registró el mismo porcentaje.

En la zona media y baja aparecen los sindicatos, con 28%; el Gobierno, con 28%; las iglesias evangélicas, con 26%; los tribunales de justicia, con 24%; y el Ministerio Público, con 22%.

Al fondo del ranking se mantienen algunas de las instituciones con mayor dificultad para recuperar legitimidad. El sistema de pensiones llegó a 17%, la televisión a 15%, las redes sociales a 14%, el Congreso a 13% y los partidos políticos cerraron la lista con apenas 6%.

La medición confirma una tendencia persistente: las instituciones vinculadas a seguridad, educación y ciertos medios tradicionales conservan mayor respaldo, mientras que la política formal sigue enfrentando altos niveles de desconfianza ciudadana.

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El Estudio Nacional de Opinión Pública se ejecutó bajo una metodología de carácter probabilístico y polietápico. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, periodo en el cual se aplicaron encuestas presenciales en terreno a un total de 1.469 personas residentes en 122 comunas del país. El diseño muestral contempló un universo original de 2.360 ciudadanos, registrando un nivel de respuesta final equivalente al 62,2% respecto de la muestra inicial, con un nivel de confianza estadística del 95%.