El verdadero conejo malo: así luce Rabbit para la película ‘Winnie the Pooh: Sangre y miel 3′

El cine de terror independiente que ha transformado los cuentos infantiles y familiares en una verdadera pesadilla, sigue expandiéndose poco a poco.

Sin lugar a dudas, Winnie the Pooh: Sangre y miel ha marcado tendencia en la industria, con dos entregas, una tercera en camino y la ambición de construir un multiverso.

Por ahora, los ojos están puestos en la tercera película de la saga, la cual comenzó su etapa de rodaje con muchas expectativas entre los fanáticos.

Bajo este escenario, y para celebrar el hito, Jagged Edge Productions compartió la primera imagen oficial de Rabbit, una de las incorporaciones más esperadas a este sangriento ecosistema.

La noticia llega con un componente de culto para los amantes del género: la voz de esta retorcida versión del conejo correrá por parte de de Roger L. Jackson.

El actor es mundialmente reconocido por dar vida a la inquietante voz de Ghostface en toda la franquicia Scream, aportando un sello de veteranía y horror psicológico al nuevo integrante del Bosque de los Cien Acres.

Además, se confirmó que la interpretación vocal de Jackson será complementada con el trabajo físico de Jacob Marshfield, quien se caracterizará y se pondrá frente a las cámaras.

En cuanto al resto del reparto confirmado, George Montague se pondrá la máscara de Pooh, mientras que Lewis Santer regresará para encarnar a Tigger, manteniendo la continuidad de los villanos presentados en la entrega anterior.

Otro punto a destacar, y que anticipa una gran producción, es que Winnie the Pooh: Sangre y miel 3 nuevamente tendrá un aumento de presupuesto, superando a sus predecesoras.

Ahora solo queda esperar por más noticias y nuevos avances, además de que se confirme la fecha de estreno definitiva.