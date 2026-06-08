“Tienen una responsabilidad”: crisis de Energy Club abre dudas por pagos pendientes a trabajadores tras cierre de sedes / Energy Club

El cierre definitivo de Energy Club en Chile no solo provocó reclamos de clientes por membresías pagadas, sino también incertidumbre entre trabajadores por eventuales deudas en remuneraciones, indemnizaciones y cotizaciones previsionales.

Frente a este escenario, la directora jurídica de Segal Deudores, Carla Lavín, advirtió que “cuando una empresa deja de operar de forma repentina, los trabajadores suelen sentirse completamente desprotegidos, pero la legislación chilena contempla varios mecanismos para resguardar sus derechos”.

La especialista explicó que las dificultades económicas no eliminan las obligaciones laborales de la empresa. “Aun cuando la empresa cierre o atraviese una crisis financiera, subsiste la responsabilidad que ellos tienen con sus trabajadores”, afirmó.

Lavín también sostuvo que el principal problema suele ser el desconocimiento de las herramientas legales disponibles. “El principal riesgo no es la falta de herramientas legales, sino el desconocimiento de ellas y cómo se demoran en ejercerlas oportunamente”, señaló.

Finalmente, remarcó que cada caso debe analizarse de manera individual para determinar qué derechos podrían verse afectados tras el cierre de la cadena.