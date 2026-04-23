Accionistas de Warner Bros. aprueban la venta a Paramount: Se dio un paso clave pero aún quedan obstáculos legales

La industria del entretenimiento ha alcanzado un punto de inflexión definitivo. Los accionistas de Warner Bros. Discovery ratificaron este jueves su respaldo a la fusión con Paramount Skydance.

Tras meses de rumores, especulaciones e incertidumbre, finalmente se pudo concretar esta mega operación valorada en USD 111.000 millones.

Con esto no solo se crea el mayor conglomerado de medios del planeta, sino que busca consolidar un frente capaz de competir directamente contra gigantes tecnológicos como Netflix, Amazon y Apple.

Bajo el mando del empresario David Ellison, la nueva entidad unificará activos de la talla de HBO Max, Paramount+, CNN y CBS.

La votación, llevada a cabo en una asamblea virtual liderada por Samuel DiPiazza, presidente del consejo de administración de WBD, representa el avance más significativo para la transacción que espera concretarse antes de que finalice el año.

Según un portavoz de Paramount, este acuerdo “marca otro hito crucial hacia la materialización de una empresa multimedia y de entretenimiento de próxima generación”.

Factor financiero

El camino hacia esta compra comenzó a despejarse en febrero, cuando Paramount logró desplazar a Netflix en la pugna por Warner.

Para los inversionistas, el atractivo financiero es innegable: el acuerdo ofrece una prima sustancial, valorando las acciones en USD 31, una cifra drásticamente superior a los USD 8 en los que cotizaban hace apenas un año. No obstante, la jornada no estuvo exenta de tensiones internas.

En una votación de carácter consultivo, los accionistas expresaron su rechazo a los millonarios paquetes de compensación destinados a la cúpula saliente. Se hablaba de más de USD 550 millones.

El foco de la controversia se centra en David Zaslav, director ejecutivo saliente, quien podría percibir hasta USD 886 millones. Esta cifra ha sido calificada por analistas de Institutional Shareholder Services como “uno de los mayores paracaídas dorados jamás observados”.

Y si bien el rechazo fue simbólico, la decisión final sobre estos pagos recaerá en el nuevo directorio.

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Sinergias y el desafío del talento creativo

Entre las proyecciones a futuro se estiman ahorros por sinergias que ascienden a los USD 6.000 millones, lo que anticipa una reestructuración profunda que probablemente incluirá despidos masivos para integrar ambas organizaciones.

A pesar de la incertidumbre, Ellison intenta transmitir estabilidad frente a los cuestionamientos en materia creativa y de desarrollo.

El empresario se comprometió a mantener un ritmo de producción constante, con al menos 30 estrenos anuales en cines, asegurando que su objetivo es “fortalecer tanto la competencia como la elección del consumidor”.

Obstáculos legales

Mientras el mercado financiero celebra, en Hollywood se encendieron las alarmas por el talento creativo. Pero más allá de lo que expresa el gremio, aún hay algunos pormenores legales por resolver.

En el ámbito político, la senadora demócrata Elizabeth Warren se ha sumado a las críticas, señalando que “los fiscales generales de todo el país están intensificando los esfuerzos para detener este desastre antimonopolio”.

El éxito final depende ahora de los reguladores en Estados Unidos y la Unión Europea. Existe una presión financiera adicional: los términos del contrato estipulan una “tasa incremental” que elevaría el costo si no se cierra antes del 30 de septiembre.

De concretarse, el nuevo gigante unirá bajo un mismo techo marcas icónicas como MTV, Nickelodeon, Discovery+ y TNT, además de generar un impacto directo en el cine, redefiniendo para siempre el tablero global del entretenimiento.