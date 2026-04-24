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Gago no cita al Clásico Universitario a dos recientes fichajes de la U y toma una decisión con Eduardo Vargas

El entrenador azul entregó la citación tras el último entrenamiento, con grandes sorpresas.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile ya completó su último entrenamiento antes del Clásico Universitario, instancia en la que Fernando Gago entregó la convocatoria para el duelo de este sábado.

La citación azul dejó a tres grandes afectados, con tres recientes incorporaciones del club que no serán consideradas para el partido ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Según información de ADN Deportes, por decisión técnica, tanto Felipe Salomoni como Lucas Romero no estarán ni siquiera en el banco de suplentes, lo que confirma que no son prioridad para el entrenador dentro del plantel.

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Otro de los temas a ver era la situación de Franco Calderón. Finalmente, el argentino le ganó la pulseada a Bianneider Tamayo y deja al venezolano fuera del partido.

Además, también se confirmó que Eduardo Vargas no logró recuperarse de sus molestias físicas y, pese a que lo esperaron hasta el último momento, tampoco será parte de los convocados.

Todos quienes no hayan sido convocados para el duelo ante la UC deberán presentarse en el Centro Deportivo Azul para un entrenamiento matutino.

Quien sí será alternativa, e incluso podría iniciar como titular, es Charles Aránguiz, que superó sus problemas musculares, aunque está en condiciones de jugar no más de 60 minutos. Fernando Gago deberá decidir qué hacer con el “Príncipe”.

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