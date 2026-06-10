Encuesta CEP: 67% dice tener poca o nada de confianza en que el Presidente Kast cumpla sus promesas de campaña

El Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó los resultados de su Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 96, correspondiente al presente periodo de la administración del Estado. De acuerdo con las cifras del sondeo, un 67% de los sujetos consultados manifestó tener baja o nula confianza en que el Presidente de la República, José Antonio Kast, cumplirá las promesas formuladas durante su campaña electoral.

La medición expone la percepción de la ciudadanía respecto de la viabilidad del programa de Gobierno. El registro sitúa el nivel de escepticismo en dos tercios de la muestra estadística, en momentos en que el Poder Ejecutivo tramita una serie de proyectos de ley en el Congreso Nacional y enfrenta tensiones por la megarreforma económica.

El desglose de los porcentajes de confianza

Los datos provistos por la encuesta CEP segmentan las respuestas de los ciudadanos en torno a la credibilidad del relato presidencial. La distribución de los porcentajes ante la consulta sobre el cumplimiento de los compromisos programáticos se estructuró de la siguiente manera:

Poca confianza: Registra el 39% de las menciones de los consultados.

Registra el de las menciones de los consultados. Nada de confianza: Se ubica en el 28% de las respuestas recopiladas.

Se ubica en el de las respuestas recopiladas. Bastante confianza: Alcanza el 21% de las preferencias dentro del muestreo.

Alcanza el de las preferencias dentro del muestreo. Mucha confianza: Concentra el 10% de las opiniones de la muestra.

Concentra el de las opiniones de la muestra. No sabe o no responde: Agrupa el 2% restante de los participantes.

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Evaluación de la conducción y aprobación presidencial

En lo relativo a la evaluación directa de la gestión en la conducción del Estado, el sondeo arrojó que la desaprobación hacia la forma en que el Presidente Kast está dirigiendo su Gobierno se situó en un 52%. En contraparte, la aprobación a la gestión del Mandatario alcanzó un 34% en sus primeros meses en el poder. Asimismo, un 9% de las personas consultadas manifestó que no aprueba ni desaprueba la conducción del Ejecutivo, mientras que un 5% optó por la alternativa “no sabe o no contesta”.

Metodología y ficha técnica del estudio

El Estudio Nacional de Opinión Pública se ejecutó bajo una metodología de carácter probabilístico y polietápico. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, periodo en el cual se aplicaron encuestas presenciales en terreno a un total de 1.469 personas residentes en 122 comunas del país. El diseño muestral contempló un universo original de 2.360 ciudadanos, registrando un nivel de respuesta final equivalente al 62,2% respecto de la muestra inicial, con un nivel de confianza estadística del 95%.