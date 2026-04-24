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El inesperado golpe que sufre uno de los mejores chilenos en la Liga MX: su club podría desaparecer

El Mazatlán FC, club donde destaca Josué Ovalle, será reemplazado por otro equipo en la Primera División a partir de la segunda mitad de la temporada.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jam Media

La Liga MX concretó un histórico cambio en su modelo de competencia, el cual, de manera repentina, podría dejar a un chileno sin club en el corto plazo.

Imitando lo que se realiza en la MLS, en el torneo mexicano no habrá ascensos ni descensos, algo que ya era conocido. Sin embargo, ahora los clubes que quieran ingresar a la máxima categoría azteca deberán comprar su plaza a otro.

Tras el anuncio, Josué Ovalle, ex Deportes Concepción que viene destacando en Mazatlán, recibió un duro golpe, ya que su equipo sería reemplazado por otro que adquirió su licencia.

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Se trata de Atlante FC, que confirmó su regreso a la Liga MX a través de redes sociales. “Informamos con enorme orgullo nuestro regreso a la Liga MX tras 12 años en la división de ascenso. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, nuestro club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC para participar en el máximo circuito a partir del torneo de Apertura 2026”, señalaron en un comunicado.

¿Qué sucederá con Mazatlán FC?

Distintas versiones desde México apuntan a que el cuadro “cañonero” podría desaparecer a partir de la segunda mitad del año. Cabe recordar que el club surgió de lo que anteriormente era Monarcas de Morelia.

Para Josué Ovalle sería un duro golpe quedarse sin equipo, más aún considerando que estaba teniendo una destacada temporada, con cinco goles y una asistencia en 10 partidos de la Liga MX.

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