“Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo; tal vez si me hubieran dado la oportunidad...”

Tras jugar en la Primera B durante 2025, Josué Ovalle dio un salto importante este año al fichar por el Mazatlán de México, donde hoy atraviesa por un gran momento.

Y es que el delantero chileno ya lleva cuatro goles y una asistencia en ocho partidos disputados con el cuadro mexicano, convirtiéndose en un jugador clave para su equipo.

En una reciente entrevista, el futbolista de 25 años recordó su paso por Colo Colo, el club que lo formó, y explicó por qué no alcanzó a debutar profesionalmente con los albos.

“Yo salí de Colo Colo. Estuve hasta el último año juvenil, pero no pude debutar. Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo”, señaló Josué Ovalle en diálogo con La Tercera.

“En ese momento yo no estaba tan preparado para jugar en la primera de Colo Colo, que es la más importante de Chile, y uno tiene que ser autocrítico. Tal vez si me hubieran dado la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de jugar amistosos o cosas así, habría rendido. Pero todo pasa por el DT y sus ayudantes”, comentó el delantero sobre su salida del “Cacique”.

En la misma línea, mencionó que “en ese tiempo estaba Mario Salas en el primer equipo de Colo Colo, me subió cuando salimos campeones, pero nunca me hizo debutar. Pero el que estaba en las inferiores era Ariel Paolorossi, quien me dijo que yo no estaba preparado”.

“Sentí que necesitaba cambiar de aire y me tomé bien sus palabras. Si lo piensas, me sirvió bastante para mi carrera, lo tomé como aprendizaje”, concluyó el jugador del Mazatlán.