;

“Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo; tal vez si me hubieran dado la oportunidad...”

Josué Ovalle, delantero chileno que hoy juega en México, recordó su paso por el “Cacique” y reveló quién le dijo que “no estaba preparado” para debutar con los albos.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Jam Media

Tras jugar en la Primera B durante 2025, Josué Ovalle dio un salto importante este año al fichar por el Mazatlán de México, donde hoy atraviesa por un gran momento.

Y es que el delantero chileno ya lleva cuatro goles y una asistencia en ocho partidos disputados con el cuadro mexicano, convirtiéndose en un jugador clave para su equipo.

En una reciente entrevista, el futbolista de 25 años recordó su paso por Colo Colo, el club que lo formó, y explicó por qué no alcanzó a debutar profesionalmente con los albos.

Revisa también:

ADN

“Yo salí de Colo Colo. Estuve hasta el último año juvenil, pero no pude debutar. Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo”, señaló Josué Ovalle en diálogo con La Tercera.

“En ese momento yo no estaba tan preparado para jugar en la primera de Colo Colo, que es la más importante de Chile, y uno tiene que ser autocrítico. Tal vez si me hubieran dado la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de jugar amistosos o cosas así, habría rendido. Pero todo pasa por el DT y sus ayudantes”, comentó el delantero sobre su salida del “Cacique”.

En la misma línea, mencionó que “en ese tiempo estaba Mario Salas en el primer equipo de Colo Colo, me subió cuando salimos campeones, pero nunca me hizo debutar. Pero el que estaba en las inferiores era Ariel Paolorossi, quien me dijo que yo no estaba preparado”.

“Sentí que necesitaba cambiar de aire y me tomé bien sus palabras. Si lo piensas, me sirvió bastante para mi carrera, lo tomé como aprendizaje”, concluyó el jugador del Mazatlán.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad