Luto en el fútbol mundial: muere exseleccionado de Nigeria durante un partido

El fútbol internacional vive un nuevo luto por la muerte del ex futbolista nigeriano Michael Eneramo, producto de un paro cardiaco durante el desarrollo de un partido amistoso junto a una escuela de fútbol de su país.

El exdelantero del Esperance de Túnez cayó desplomado a los cinco minutos del segundo tiempo, quien a pesar de los intentos de reanimación perdió la vida a los 40 años.

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Eneramo dejó un importante legado en el club tunecino, donde se consagró como uno de sus grandes ídolos con 65 goles en 110 partidos. Por ello, el club se despidió de su exgoleador con un emotivo mensaje.

“No fue solo un jugador, sino un símbolo de fuerza, determinación y tenacidad. Su nombre quedó vinculado al espíritu de lucha y a la auténtica pertenencia a la camiseta del club”, comunicaron en sus redes sociales.

La selección de Nigeria también despidió a Eneramo, quien representó 11 veces a su país, con tres goles en su cuenta.

“Esto es devastador. Solo podemos rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé la fortaleza a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano para sobrellevar esta pérdida”, publicó la federación del fútbol nigeriana.