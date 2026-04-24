El Betis de Pellegrini le quita el triunfo en los descuentos al Real Madrid y deja servido el título / CRISTINA QUICLER

En duelo que dio inicio a la fecha 32 de La Liga Española, el Real Betis de Manuel Pellegrini le pudo dar un golpe ya definitivo al torneo hispano.

En La Cartuja, el elenco del “Ingeniero” tuvo un comienzo polémico ante el elenco que buscaba dar caza al Barcelona.

Esto considerando que apenas a los 3 minutos se desestimaba un posible penal a favor de los verdiblancos por mano de Brahim Díaz.

Real Madrid buscó dar pelea y encontró premio temprano cuando, al minuto 17, Vinicius Junior capturó un rebote para abrir la cuenta.

¡GOOOL DE REAL MADRID! ¡VINÍCIUS NO PERDONÓ!



Luego del disparo de Valverde, Valles dejó un rebote y el brasileño anotó el 1-0 ante Real Betis.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/6NcCaMZb8M — DSPORTS (@DSports) April 24, 2026

De todas formas, el Real Betis se las arregló para complicar a la zaga merengue con las arremetidas de un activo Antony.

Los sevillanos inclinaron la cancha a su favor en los últimos minutos e insistieron hasta que Héctor Bellerín, en el minuto 93, encontró la igualdad 1-1 para los de Pellegrini, desatando la euforia en La Cartuja.

Con este resultado, el Real Betis se afianza en el quinto lugar de La Liga Española, clasificándose de momento a la Europa League y pudiendo sentenciar el torneo, pues el Real Madrid podría quedar a 11 unidades (a falta de cinco fechas para el final) si Barcelona vence mañana sábado al Getafe.