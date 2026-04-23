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VIDEO. Pellegrini responde a las críticas y dice esto de sus campañas en el Betis: “Solo lo hacen Madrid, Barça y Atlético”

“Personalmente, nunca he creído que lo que tengo que decir sea para callar bocas”, dijo el “Ingeniero” en la previa de su duelo ante el Real Madrid.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Judit Cartiel

Luego de volver a los triunfos en la jornada intersemanal de La Liga, y tras vivir su semana más compleja desde que dirige al Real Betis, Manuel Pellegrini afronta ahora otro gran desafío: enfrentar al Real Madrid.

Este viernes, el “Ingeniero” dará inicio a la jornada 33 del torneo español recibiendo en La Cartuja a los “merengues”. En conferencia de prensa, el chileno anticipó el duelo, que es clave en la lucha por la clasificación a competiciones europeas, y también aprovechó de dejar un mensaje a sus detractores.

“El equipo llega bien, con mucha conciencia de lo que nos jugamos. Siempre lo he dicho: es importante estar fuertes en las dos alternativas, ya sea por el camino de Europa o por el de la Liga. Ahora tenemos que intentar cerrar estos seis partidos buscando la clasificación para Europa la próxima temporada”, comenzó señalando el entrenador.

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Al ser consultado por las críticas que recibió pese a su última victoria ante Girona, respondió: “Personalmente, nunca he creído que lo que tengo que decir sea para callar bocas. Trato de hacer mi trabajo; en algunos momentos sale mejor y en otros peor. Intento mantener una opinión criteriosa y no destructiva cuando las cosas andan mal, ni de euforia cuando andan bien”.

“Consideraría un gran logro volver a terminar en el quinto lugar y jugar en Europa. Estar en competiciones europeas durante seis años consecutivos solo lo logran Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; ningún otro club lo ha hecho, ni siquiera el Betis en su historia”, agregó.

Además, Pellegrini también abordó cómo está su relación con los hinchas del Betis. “La hinchada quedó muy dolida por lo que fueron a ver: una clasificación y un triunfo con gran parte del partido ya resuelto. Tienen toda la razón de sentir frustración y expresarla como estimen conveniente. Pero son momentos que hemos vivido en todas las temporadas y siempre, al partido siguiente, han estado encima del equipo para apoyarlo. Estoy seguro de que encontraremos una hinchada totalmente comprometida, apoyando hasta el último minuto”, cerró el entrenador.

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